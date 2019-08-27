В Петербурге арестовали подозреваемого в убийстве переводчицы

Мужчина проник в квартиру к женщине и перерезал ей горло.

Кировский районный суд Петербурга заключил под стражу 26-летнего неработающего мужчину, подозреваемого в убийстве гида-переводчика. Предполагаемого преступника задержали в городе Сходня (район Химок) Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России.

Убийство жительницы одного из домов на бульваре Новаторов произошло 23 августа. Следствие считает, что подозреваемый проник в квартиру потерпевшей, перерезал ей горло, украл ключи от машины и угнал транспортное средство.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Мужчина арестован до 25 октября.

Ранее мы писали, что петербуржец порезал товарища и погиб после падения с высоты в Приморском районе.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России