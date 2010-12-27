В Кировском районе зарезали гида-переводчика

У женщины украли ценности и иномарка.

В Кировском районе Петербурга зарезали гида-переводчика, сообщил АН "Оперативное прикрытие".

Тепло женщины 58 лет с перерезанной шеей было обнаружено ее подругой в квартире дома № 35/2 по бульвару Новаторов. Убитая петербурженка работала гидом-экскурсоводом иностранных туристов по городу. Женщина не имела детей и была не замужем.

Из жилища убитой пропал телефон, а со двора угнан Volvo синего цвета.

При просмотре сотрудниками полиции записей камер видеонаблюдения, установленных в парадной, оказалось, что потерпевшая припарковала машину за своим домом в 16:07 и зашла домой. В 16:51 из парадной вышел мужчина в черных брюках, темной рубашке, с черным рюкзаком. В 23:22 этот же мужчина снова зашел в парадную, а в 23:36 уже садился за руль иномарки погибшей. На вид мужчина европейской внешности, около 25-30 лет, рост 175-180 см.

В данный момент полиция устанавливает личность преступника и его местонахождение.

Ранее на Piter.TV: в Красногвардейском районе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своего отца.

Фото: Piter.TV