Подозреваемый в убийстве у клуба на Энгельса задержан полицией

Возбуждено уголовное дело.

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жителя Петербурга у клуба на проспекте Энгельса. Об этом стало известно Piter.TV.

Напомним, что раненного 33-летнего пострадавшего обнаружили 15 июня на Выборгском шоссе. Он был госпитализирован. При просмотре камеры видеонаблюдения на здании и в здании клуба было установлено, что в ходе конфликта неизвестный мужчина в сером спортивном костюме с чёрным капюшоном и рукавами и белой окантовкой нанес ножевые ранения потерпевшему, после чего с места происшествия скрылся. Позже пострадавший скончался в реанимации.

Подозреваемым оказался 38-летний неработающий петербуржец. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Ранее мы сообщили о том, что в Пикалево задержали мужчину за кражу из квартиры матери.

Фото: Piter.TV