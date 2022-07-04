Петербуржец скончался в реанимации после потасовки в клубе с неизвестным

Возбуждено уголовное дело.

Утром четверга, 15 июня, от диспетчера службы 03 поступило сообщение, что на Выборгском шоссе у клуба найден мужчина с ножевым ранением. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место полицейские обнаружили пострадавшего 33-летнего петербуржца с ножевым ранением грудной клетки, спины и ягодиц. Он был госпитализирован. При просмотре камеры видеонаблюдения на здании и в здании клуба было установлено, что в ходе конфликта неизвестный мужчина в сером спортивном костюме с чёрным капюшоном и рукавами и белой окантовкой нанес ножевые ранения потерпевшему, после чего с места происшествия скрылся.

Как выяснилось, раненый был ранее судим. Его госпитализировали с множественными колото-резанными повреждениями поясничной области, повреждением органов брюшной полости, внутрибрюшным кровотечением, колото-резанным ранением грудной клетки слева, геморрагическим шоком и экзогенной интоксикацией. Мужчина был помещён в шоковую операционную, вечером он скончался.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина зарезал свою сожительницу в квартире на Есенина.

Фото: Piter.TV