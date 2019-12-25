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В Пикалево задержали мужчину за кражу из квартиры матери
Сегодня, 13:42
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Пикалево задержали мужчину за кражу из квартиры матери

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Он был ранее неоднократно судим.

В Ленобласти наряд Росгвардии задержал ранее неоднократно судимого мужчину, обокравшего квартиру своей матери. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области.

Днём 15 июня росгвардейцы в Пикалево задержали 33-летнего мужчину, который украл из квартиры своей матери два ноутбука.

При проверке в отделении полиции выяснилось, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, нарушение неприкосновенности жилища и применение насилия в отношении представителя власти.   

Ранее в Колпино росгвардейцы задержали рецидивиста, угрожавшего ножом сожительнице.

Фото: Piter.tv

Теги: кража, пикалево
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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