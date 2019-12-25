В Пикалево задержали мужчину за кражу из квартиры матери

В Ленобласти наряд Росгвардии задержал ранее неоднократно судимого мужчину, обокравшего квартиру своей матери. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области.
Днём 15 июня росгвардейцы в Пикалево задержали 33-летнего мужчину, который украл из квартиры своей матери два ноутбука.
При проверке в отделении полиции выяснилось, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, нарушение неприкосновенности жилища и применение насилия в отношении представителя власти.
Ранее в Колпино росгвардейцы задержали рецидивиста, угрожавшего ножом сожительнице.
Фото: Piter.tv
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