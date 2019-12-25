Подозреваемый в тройном убийстве в сквере Екатеринбурга умер в больнице

Ранее он получил ранение при попытке нападения на полицейских.

Подозреваемый в тройном убийстве в сквере имени Джавахарлала Неру в Екатеринбурге умер в больнице. Об этом рассказали представители управления Следственного комитета по Свердловской области. По данным надзорного ведомства, мужчина напал с ножом на представителей закона 17 мая. В результате 34-летний местный житель получил пулевое ранение. Его госпитализировали с места событий в тяжелом состоянии.

СК РФ по региону возбудил в отношении мужчины уголовное дело. Следственные органы считают, что конфликт в сквере произошел между несколькими мужчинами после выпитого спиртного. Причину смерти фигуранта дела установят сотрудники судебно-медицинской экспертизы.

В Екатеринбурге установили личности троих мужчин, погибших во время резни в сквере.

Фото: Piter.tv