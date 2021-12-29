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Поднявшийся над российским посольством в Киеве дым сняли на видео

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Автор видео высказал свои предположения о причинах возникновения дыма.

Поднявшийся над российским посольством в Киеве дым сняли на видео. Ролик появился во многих Telegram-каналах. Голос в кадре говорит о том, что в дипломатическом ведомстве сжигают официальные документы. Иронично автор ролика заметил, что вряд ли дым идет из-за того, что сотрудники дипмиссии выбирают нового Папу Римского. Он в этом "сомневается". Изначально в кадре валил белый дым, но позже он окрасился в серый оттенок, а затем - еще больше потемнел.

Вот это вот российское посольство загорелось. Ну как загорелось — документы жгут…Что-то еще подбрасывают туда, уже черный пошел.

автор ролика

СМИ: дипломаты и сотрудники консульств России начали покидать Украину.

Фото и видео: Telegram / Skabeeva
 

Теги: киев, посольство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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