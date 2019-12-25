Лифт будет приветствовать пассажиров фразой "Поехали!".

Подконтрольное "Роскосмосу" предприятие наладит производство лифтов с голосом Юрия Гагарина. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенной ракетно-космической корпорации. Изготовлением лифтов займется

Усть-Катавский вагоностроительный завод.

Сертификация лифтового оборудования завершена, соответствующий сертификат получен АО "УКВЗ" 13 мая 2020 года пресс-служба ОРКК

Эксперты рассказали, что перед началом движения лифты будут приветствовать пассажиров. Гости услышат знаменитую фразу советского космонавта "Поехали!". Само движение лифта до нужного этажа будет сопровождаться музыкой. Внутри лифта разработчики оборудуют поручни, цветной дисплей, а также встроят зеркало.

К концу 2020 года предприятие-изготовитель выйдет на производство 50 лифтов ежемесячно.

Дмитрий Рогозин рассказал о планах сделать "лифт" на Луну.

Фото и видео: ТАСС