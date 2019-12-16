Дмитрий Рогозин рассказал о планах сделать "лифт" на Луну

"Роскосмос" планирует создать универсальный модуль для посадок на Луну. По словам Дмитрия Рогозина, лифт будет доставлять нагрузку с окололунной орбиты. Об этом сообщило ТАСС.
Так как проект требует больших вложений, то его нужно коммерциализировать.
Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнеров,
– заявил Рогозин
В планах "Роскосмоса", в России все проекты космической отрасли объединят в одну госпрограмму уже с 2020 года.
Рогозин заявил, что пуск "Ангары" с Восточного могут отложить на месяц.
Видео: YouTube/ Космический центр Южный
Обсуждение ( 0 )