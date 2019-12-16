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Дмитрий Рогозин рассказал о планах сделать "лифт" на Луну

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Так как проект требует больших вложений, то его нужно коммерциализировать, считают в "Роскосмосе".

"Роскосмос" планирует создать универсальный модуль для посадок на Луну. По словам Дмитрия Рогозина, лифт будет доставлять нагрузку с окололунной орбиты. Об этом сообщило ТАСС.

Так как проект требует больших вложений, то его нужно коммерциализировать.

Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнеров,

– заявил Рогозин 

В планах "Роскосмоса", в России все проекты космической отрасли объединят в одну госпрограмму уже с 2020 года.

Рогозин заявил, что пуск "Ангары" с Восточного могут отложить на месяц.

Видео: YouTube/ Космический центр Южный

Теги: дмитрий рогозин, луна, роскосмос
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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