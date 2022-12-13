Документы для запуска ОЭЗ на Парнасе подготовят в концу 2023 года

На данном этапе подходит к концу формирование пула инвесторов: приоритет среди них отдан высокотехнологичным компаниям.

Документы для запуска третьей площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) на Парнасе будут полностью подготовлены к концу 2023 года. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов во время ежегодного отчета депутатам городского парламента.

Напомним, что площадь новой площадки составит 24 га. По словам губернатора, на данном этапе подходит к концу формирование пула инвесторов: приоритет среди них отдан высокотехнологичным компаниям.

Кроме того, за прошлый год практически завершилась подготовка промзоны "Ржевка" и стартовали проектно-изыскательские работы на объектах "Ижорские заводы", "Обухово" и "Рыбацкое".

Ранее мы сообщили о том, что первый автомобиль Лада на бывшем заводе Nissan в Петербурге выпустят в середине июня.

Фото: ВКонтакте / Особая экономическая зона "Санкт-Петербург"