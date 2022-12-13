Петербургские депутаты одобрили в первом чтении законопроект о поддержке экспортёров

Парламентарии ЗакСа Северной столицы приняли в первом чтении законопроект, о поддержке городских экспортёров продукции за рубеж. Решение было принято в хде заседания в среду, 5 апреля.
По задумке депутатов, содействие будет оказано примерно 750 городским предприятиям, экспортирующим свои товары за рубеж. Им окажут финансовую и имущественную помощь и предоставят госгарантий.
Авторы инициативы подчеркнули, что подобная мера поддержки стимулирует внешнюю торговлю и поспособствует росту петербургской экономики.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге ужесточат контроль за гидами-переводчиками и экскурсоводами.
Фото: Piter.TV
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