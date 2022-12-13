Петербургские депутаты одобрили в первом чтении законопроект о поддержке экспортёров

В случае одобрения документа, содействие окажут примерно 750 городским предприятиям, экспортирующим свои товары за рубеж.

Парламентарии ЗакСа Северной столицы приняли в первом чтении законопроект, о поддержке городских экспортёров продукции за рубеж. Решение было принято в хде заседания в среду, 5 апреля.

По задумке депутатов, содействие будет оказано примерно 750 городским предприятиям, экспортирующим свои товары за рубеж. Им окажут финансовую и имущественную помощь и предоставят госгарантий.

Авторы инициативы подчеркнули, что подобная мера поддержки стимулирует внешнюю торговлю и поспособствует росту петербургской экономики.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге ужесточат контроль за гидами-переводчиками и экскурсоводами.

Фото: Piter.TV