Подавший в суд на Путина экс-губернатор Чувашии госпитализирован в Петербурге

Михаилу Игнатьеву диагностировали двустороннюю пневмонию.

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в одну из больниц Петербурга. Как сообщил "Коммерсант" со ссылкой на собственный источник, чиновнику диагностировали двустороннюю пневмонию. Сам мужчина находится в тяжелом состоянии со значительным процентом поражения легких.

Отмечается, что Игнатьев попал в больницу в начале мая, на данный момент экс-чиновник подключен к аппарату ЭКМО, насыщающему кровь кислородом.

Также сегодня стало известно, что Игнатьев подал в суд на президента России Владимира Путина, в Верховном суде чиновник намерен оспорить свою недавнюю отставку. Игнатьева сместили с поста в январе по причине утраты доверия.

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Фото: Piter.TV