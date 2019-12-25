Глава района в Адыгее уволился после заражения людей на похоронах

Полномочия Османова досрочно прекратили районные депутаты.

Глава Красногвардейского района Альберт Османов в республике Адыгея уволился после заражения людей на похоронах. Об этом сообщает местное отделение ГТРК.

1 мая в ауле Бжедугхабль проходила похоронная процессия, в которой участвовало около 500 местных жителей, а также приехавшие из Краснодарского края. У одной из участниц был коронавирус. После похорон заражение подтвердилось у 151 человек. Женщину позже госпитализировали.

Полномочия Османова досрочно прекратили районные депутаты. Врио главы района назначен его заместитель. Конкурс на замещение вакантной должности будет объявлен в ближайшее время.

Ранее Глава Нижнего Новгорода ушел в отставку.