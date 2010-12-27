Отопительный сезон в Петербурге отложили из-за хорошей погоды

Решение о начале регулярного отопительного сезона в Петербурге будут принимать по погоде. Так как в последние дни в городе тепло, то отопительный сезон решили пока отложить.

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению постоянно следит за прогнозами погоды. Как только на улице будет действительно холодно, энергетики включат отопление.

"Комитетом осуществляется постоянный мониторинг прогноза погоды, но, судя по текущему прогнозу, предстоящая и следующая неделя не будут холодной", — рассказал председатель комитета Андрей Бондарчук на заседании городского правительства.

Поэтому отопительный сезон, который обещали начать в конце сентября или начале октября откладывается на некоторое время. Как сообщают в Смольном, все дома уже готовы к отопительному сезону.

На прошлой неделе стало известно, что периодическое протапливание в Петербурге начался в среду. Тепло дали в социальных объектах. Также Piter.tv сообщал, что энергетики пригрозили задержать отопительный сезон для должников.