Энергетики пригрозили задержать отопительный сезон для должников

В ГУП ТЭК предупреждают должников, что они окажутся последними в очереди на периодическое протапливание.

Со среды, 20 сентября, в Северной столице начинается периодическое протапливание. Однако одна из энергетических компаний обещает, что подключение будет производиться постепенно. При этом в приоритете будут дома, в которых нет просроченных задолженностей. Кроме того, на скорость появления отопления в квартирах повлияет подготовка дома к отопительному сезону. Этим должны были заняться управляющие компании.

В ГУП ТЭК рассказали "Фонтанке", что главный инженер компании издал указ предлагать подключение к отоплению по мере старта работы котельной. В первую очередь протапливание придет в школы, детские сады, больницы и другие социальные учреждения. После административных зданий придет очередь жилых домов.

В ведении ТЭК 14 тысяч зданий. Только в 75% из них живут ответственные плательщики. Задолженность пред компанией составляет 8,2 миллиарда рублей.