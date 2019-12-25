Под мостом Бетанкура появилось граффити с губернатором Петербурга и лопатой

Авторы работы неизвестны.

В Петроградском районе под мостом Бетанкура появилось граффити, на котором изображен губернатор Петербурга Александр Беглов в светоотражающем жилете с лопатой в руках. Об этом 14 декабря петербуржцы рассказали в социальных сетях. Авторы работы неизвестны.

Под мостом Бетанкура нарисовали градоначальника Петербурга в валенках, который кидает снег своей знаменитой лопатой. Наверное, кто-то недоволен качеством уборки снега в этом году. Или это реклама проекта "дворник-шеринг"? автор поста

Судя по всему, у петербуржцев сдали нервы. С начала снегопадов в городе они жаловались на заснеженные улицы, дороги и сугробы. Позже к проблеме добавились и сосульки. Накануне в Мурино крыша припаркованного аавтомобиля пострадала от глыбы снега, упавшей на нее. От снега и наледи страдают не только машины, но и горожане. Из-за упавшей сосульки на набережной реки Мойки петербурженка впала в кому.

Фото: ВКонтакте / Петербург – город перемен!