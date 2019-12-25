Под ледниками Антарктиды нашли "активные" озера

Теперь ученым известно в общей сложности о 140 таких озерах под арктическими ледниками.

С помощью орбитального аппарата ICESat-2 для составления новой карты "активных" озер под ледниками Антарктиды ученые нашли два "активных" водоема под ледяными потоками Мерсер и Уилланс.

В общей сложности ученым известно о 140 "активных" озерах под антарктическими ледниками. Новые данные помогут ученым понять, как устреоны антарктические подледниковые озера.

Ранее мы писали о том, что ученые предупредили о "невозможной" жаре на Земле в ближайшее время. Предполагается, что в будущем аномальная жара будет все чаще.

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