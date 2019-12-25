  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Под ледниками Антарктиды нашли "активные" озера
Сегодня, 13:18
35
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Под ледниками Антарктиды нашли "активные" озера

0 0

Теперь ученым известно в общей сложности о 140 таких озерах под арктическими ледниками.

С помощью орбитального аппарата ICESat-2 для составления новой карты "активных" озер под ледниками Антарктиды ученые нашли два "активных" водоема под ледяными потоками Мерсер и Уилланс.

В общей сложности ученым известно о 140 "активных" озерах под антарктическими ледниками. Новые данные помогут ученым понять, как устреоны антарктические подледниковые озера. 

Ранее мы писали о том, что ученые предупредили о "невозможной" жаре на Земле в ближайшее время. Предполагается, что в будущем аномальная жара будет все чаще.

Фото: pixabay 

Теги: антарктида, подледниковые озера
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии