Ученые предупредили о наступлении "невозможной" жары на Земле

Они считают, что планета переступила порог, при котором небольшое потепление может повлечь за собой экстремальный рост температур.

Ученые предупредили о том, что на Земле в скором времени наступит "невозможная" жара. Об этом сообщает Sky News.

Ученые считают, что планета переступила порог, при котором небольшое потепление может повлечь за собой экстремальный рост температур.

Эксперты пришли к выводу, что такая жара случается обычно раз в тысячу лет. И если бы не глобальное потепление, то это происходило бы в 150 раз реже.

Не исключено, что сегодня мы наблюдаем экстремальную жару, которую ожидали при гораздо большем потеплении климата, — заявил Фредерике Отто из Оксфордского университета.

Специалисты считают, что сильная жара на Земле в будущем будет гораздо чаще. Сравнивают это с тем, что было в Канадском Литтоне, где температура поднялась до +49,6 градусов в этом году.

Ранее мы писали, что российские цченые вывели новые сорта грецкого ореха, которые способны выдерживать неблагоприятные погодные условия.

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