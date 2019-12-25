Российские ученые вывели два новых сорта грецкого ореха

Они способны выдерживать неблагоприятные погодные условия.

Ученые из Самарского национального исследовательского университета им Королева вывели два новых сорта грецкого ореха. Эти сорта способны выдерживать неблагоприятные погодные условия. Причем раскалывать орехи можно руками. Об этом сообщается на сайте университета.

Как отметил заместитель директора Ботанического сада при университете Александр Помогайбин, новые сорта грецкого ореха могут выдержать мороз и засуху. Созревать они начинают в сентябре или в начале октября.

Расколоть орехи можно несильным сжатием руки. Отмечается, что эти сорта хотят запатентовать. Они получили название "Самарец" и "Волжанин".

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