Ученые выяснили, что размер тела предков человека зависел от климата

В исследовании говорится, что отличия в размерах тела людей в зависимости от места проживания можно заметить даже сейчас.

Ученые считают, что типичные размеры тела наших предков напрямую зависели от средних температур поверхности Земли. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communicaions.

Антропологи отметили, что это характерно как минимум для последнего миллиона лет.

Даже сегодня можно заметить, что люди, живущие в теплых областях планеты, обычно уступают в размерах жителям умеренных широт. Наше исследование показывает, что за последний миллион лет главным движущим фактором эволюции тела человека был климат, и, в особенности, температура окружающей среды, – подчеркнул один из авторов работы, профессор Кембриджского университета Андреа Маника.

Так, антропологи изучили останки более 300 предков Homo. Речь идет про кроманьонцев, неандертальцев, гейдельбергского и прямоходящего человека. Измеряли они массу тела, рост и размеры мозга этих людей. Все эти показатели увеличивались со временем.

Выяснилось, что на размеры мозга колебания климата не оказывали особого влияния. На эти параметры влияла среда обитания. Так, чем менее лесистой была местность, тем больше был мозг.

А вот рост и масса тела от климата зависели, выяснили ученые. Так, чем ниже температура, тем больше масса и тела и рост были у предков человека. Это было характерно как для древних предков современных людей, так и для кроманьонцев и неандертальцев.

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