Под антарктическим ледником ученые нашли "оазис жизни"

Было найдено 77 видов организмов.

Ученые из Института Альфреда Вегенера и Центра полярных и морских исследований имени Гельмгольца обнаружили в районе станции Ноймайер 3 в Антарктиде свидетельства жизни. Так, подо льдами были найдены 77 видов организмов. Статья была опубликована в журнале Current Biology.

По словам ученых, удивительным является такое количество следов видов. При этом большая часть из них питаются фитопланктоном, хотя нет растений и водорослей, которые могли бы выжить в таких условиях. Специалисты задаются вопросом о том, как эти виды выжили в таких экстремальных условиях.

Исследователи предполагают, что под ледниками может быть большое количество водорослей, попадающих туда из открытых водоемов. Однако сейчас из-за таяния ледников эти организмы находятся под угрозой исчезновения.

Ранее мы писали, что В Китае найдено яйцо динозавра с прекрасно сохранившимся скелетом эмбриона внутри.

Фото: pixabay