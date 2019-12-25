Найдено яйцо динозавра с прекрасно сохранившимся скелетом эмбриона внутри

Поза зародыша была точно такая же, как у современных птиц.

Ученые из Китая, Великобритании и Канады описали яйцо динозавра-теропода возрастом 72-66 млн лет. Примечательно, что скелет эмбриона внутри прекрасно сохранился. И поза зародыша оказалась такая же, как у птенцов современных птиц. Статья опубликована в журнале iScience.

Яйцо динозавра было найдено в районе Ганьчжоу. Так, спина зародыша загнута вдоль тупого конца яйца, голова лежит ниже корпуса, а лапки расположены по бокам. Такую же позу принимают птенцы современных птиц перед вылуплением.

Ранее считалось, что такое поведение эмбрионов характерно только для птиц. Авторы исследования рассчитывают, что новые открытия подтвердят их гипотезу о сходстве в эмбриональном развитии динозавров и птиц.

Ранее мы писали, что археологи в Англии нашли окаменелости многоножки размером с автомобиль.

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