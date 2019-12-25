Археологи нашли окаменелости многоножки размером с автомобиль

Ее вес достигал 50 килограммов.

На северном пляже Англии археологи обнаружили окаменелости древней многоножки размером с автомобиль. Ее вес достигал 50 килограммов. Статья была опубликована в журнале Journal of the Geological Society.

Предполагается, что многоножка эта принадлежит к виду Arthropleura (Артроплевры). Это вид был распространен на Земле примерно 320 млн лет назад.

Окаменелость показывает, что Arthropleura была самым большим из известных беспозвоночных животных всех времен, крупнее даже древних морских скорпионов, долгое время удерживающих пальму первенства, — сообщили археологи.

По словам исследователей, что это самое древнее беспозвоночное из когда-либо найденных.

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