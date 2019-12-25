Правительство Ленобласти потратит 5 млн на фуршеты в 2022 году

На данный момент принимаются заявки подрядчиков.

В Ленобласти ищут организатора кофе-брейков и фуршетов для правительства в 2022 году. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Первая часть заявок будет рассмотрена 25 января, вторая – 1 февраля. Начальная цена контракта составляет 5 миллионов рублей. Обслуживание одного гостя на кофе-брейке обойдется в 1 100 рублей, на фуршете – в 3 200, а на выездном фуршете – в 8 100 рублей.

Во время кофе-брейка на столе должны быть минеральная вода, чай, кофе, канапе или бутерброды, по три пирожка на человека, печенье или пирожное.

На фуршете должны быть сырная тарелка, горячие закуски, четыре вида ассорти из рыбы, мяса, свежих овощей и солений. В качестве основных блюд на выбор должны быть представлены мясо и рыба с гарниром. На десерт – фруктовая композиция, а также пирожное или мороженное. В качестве аперитива будут предложены игристое и белое или красное вино. Дижестивом станут водка и коньяк. Столы должны быть накрыты скатертью и украшены живыми цветами.

Также в Ленобласти власти подарят себе офисную мебель за 3 млн рублей к Новому году.

Фото: pexels