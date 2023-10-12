Почти 2,5 тысячи переселенцев из Карабаха покинули Армению, заявил Пашинян

Премьер Армении рассказал о статистике перемещенных этнических армян.

Около 2,5 тысяч переселенцев из Нагорного Карабаха покинули Армению к текущему моменту. Соответствующее заявление в рамках выступления на правительственном заседании в Ереване сделал местный премьер-министр Никол Пашинян.

Я каждый день получаю цифры, сколько людей покинули Республику Армения. Примерно 2,5 тысячи. Я надеюсь, что они всего лишь навещают своих родных и близких за рубежом для преодоления шокового состояния и через некоторое время вернутся. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Чиновник заметил, что власти страны намерены сделать все, чтобы этнические переселенцы, которые по каким-то причинам не смогут вернуться в собственные дома, оставались, жили и работали на территории республики. С 24 сентября в Армению прибыло свыше сотни тысяч человек.

Пашинян выступит 18 октября на пленарной сессии Европарламента.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia