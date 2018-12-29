ГАТИ нашла 200 нарушений зимней уборки в Петербурге

Нарушения были найдены на 53 территориях, 122 крышах нежилых помещений и в 23 зонах производства работ.

Сотрудники ГАТИ выборочно проверили 840 объектов, находящихся в Петербурге. Так специалисты проверили 131 территорию, 629 нежилых зданий и 80 зон производства работ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения были найдены на 53 территориях, 122 крышах нежилых помещений и в 23 зонах производства работ. Нарушители находятся на Литейном проспекте, Старорусской, Шпалерной и Захарьевской улицах. Помимо этого, специалисты заметили плохо расчищенные дороги на площади Восстания, улице Зои Космодемьянской, на Греческом переулке и проспекте Королева.

К административной ответственности привлекут 198 владельцев данных объектов.

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Фото: ГАТИ