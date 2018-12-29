В пятницу в Петербурге будет метель и ветер до 18 метров в секунду

МЧС просит петербуржцев быть внимательнее.

МЧС предупреждает петербуржцев об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки. Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

По прогнозу, в пятницу, 11 января, в городе на Неве ожидается сильный снегопад, налипание мокрого снега, сильный ветре с порывами ветра до 18 метров в секунду.

Сотрудники МЧС просят быть петербуржцев внимательными и осторожными в условиях плохой погоды. Стоит следить за соблюдением ПДД, скоростного режима на трассах и в городе.

Ранее на Piter.TV: Петербургский снег с улиц города вывозят тонарами по 34 кубометра.

Фото: pixabay