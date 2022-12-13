Почти 150 человек эвакуированы из-за паводков в Западном Казахстане

Экстренные службы откачивают воду.

На территории западного Казахстана порядка 149 человек эвакуированы из-за сильных паводков в регионе. Соответствующей информацией с журналистами поделились местные экстренные службы. Специалисты пояснили, что в настоящее время около 300 голов крупного скота отогнаны в безопасное место. Из населенного пункта спасатели при помощи вертолета доставили в безопасное место 16 граждан, из которых шестеро - это несовершеннолетние, а еще два пассажира - беременные женщины. Причиной для эвакуации населения послужил перелив талых вод через автомобильную дорогу. За последние сутки на опасных участках аварийными ведомствами уложено 4 тысячи единиц мешков с инертными материалами, откачано свыше 25 тысячи кубометров воды

На окраине села в Крыму образовалась воронка.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье