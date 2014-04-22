На окраине села в Крыму образовалась воронка

Провал вызвали продолжительные ливни.

Возле села Бондаренково Ленинского района Крыма образовался грунта глубиной 12 метров. По словам председателя Войковского сельсовета Игоря Крутькова, причиной образования воронки стали паводки, длившиеся несколько дней.

В 150 метрах от провала находится детская площадка. Из местных жителей в результате инцидента никто не пострадал.

В данный момент власти вызвали МЧС, чтобы обследовать воронку." Мы знаем, что под всей деревней Бондаренково находятся каменоломни", - передает ТАСС слова Игоря Крутькова.

Ранее в Керчи подтопило более десяти улиц в результате ливней.

Видео: Youtube/Kerch.FM