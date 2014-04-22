На окраине села в Крыму образовалась воронка

Возле села Бондаренково Ленинского района Крыма образовался грунта глубиной 12 метров. По словам председателя Войковского сельсовета Игоря Крутькова, причиной образования воронки стали паводки, длившиеся несколько дней.
В 150 метрах от провала находится детская площадка. Из местных жителей в результате инцидента никто не пострадал.
В данный момент власти вызвали МЧС, чтобы обследовать воронку." Мы знаем, что под всей деревней Бондаренково находятся каменоломни", - передает ТАСС слова Игоря Крутькова.
Ранее в Керчи подтопило более десяти улиц в результате ливней.
Видео: Youtube/Kerch.FM
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