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На окраине села в Крыму образовалась воронка

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Провал вызвали продолжительные ливни.

Возле села Бондаренково Ленинского района Крыма образовался грунта глубиной 12 метров. По словам  председателя Войковского сельсовета Игоря Крутькова, причиной образования воронки стали паводки, длившиеся несколько дней. 

В 150 метрах от провала находится детская площадка. Из местных жителей в результате инцидента никто не пострадал.

В данный момент власти вызвали МЧС, чтобы обследовать воронку." Мы знаем, что под всей деревней Бондаренково находятся каменоломни", - передает ТАСС слова Игоря Крутькова. 

Ранее в Керчи подтопило более десяти улиц в результате ливней.

Видео: Youtube/Kerch.FM

Теги: керчь
Категории: Новости России, Лента новостей,

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