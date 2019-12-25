Почему письмо от руки делает детей умнее, рассказали ученые

Ученые выяснили, что при письме от руки и стилусом на экране центральная и теменная области мозга показывают синхронизированную активность.

Ученые проанализировали активность отделов мозга человека при письме от руки и печати. Исследование опубликовано в Frontiers in Psychology.

Ученые выяснили, что при письме от руки и стилусом на экране центральная и теменная области мозга показывают синхронизированную активность в тета-диапазоне. Нейроны в данных областях нужны для памяти и кодирования новой информации, то есть написание от руки помогает обучению мозга.

Активность мозга при наборе текста заметно отличалась от написания от руки. При этом ученые советуют для комплексного развития мозга и печатать на компьютере, и рисовать, и писать от руки.

Петербургские ученые научились восстанавливать нервные клетки.

Фото: pixabay