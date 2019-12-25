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Почему письмо от руки делает детей умнее, рассказали ученые
Сегодня, 12:11
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nastya960

Почему письмо от руки делает детей умнее, рассказали ученые

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Ученые выяснили, что при письме от руки и стилусом на экране центральная и теменная области мозга показывают синхронизированную активность.

Ученые проанализировали активность отделов мозга человека при письме от руки и печати. Исследование опубликовано в Frontiers in Psychology.

Ученые выяснили, что при письме от руки и стилусом на экране центральная и теменная области мозга показывают синхронизированную активность в тета-диапазоне. Нейроны в данных областях нужны для памяти и кодирования новой информации, то есть написание от руки помогает обучению мозга.

Активность мозга при наборе текста заметно отличалась от написания от руки. При этом ученые советуют для комплексного развития мозга  и печатать на компьютере, и рисовать, и писать от руки.

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Фото: pixabay

Теги: дети, письмо
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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