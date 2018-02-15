Поцелуев мост стал самым романтичным местом в День всех влюбленных

Так решили пользователи социальных сетей.

Сервис бронирования жилья Tvil.ru ко Дню всех влюбленных опросил пользователей социальных сетей и выяснил, что самое романтичное место для поцелуев находится в Петербурге.

Пользователи решили, что самым романтичным местом является Поцелуев мост в Санкт-Петербурге. За него проголосовали 33% опрошенных. На второе место попала смотровая площадка на Воробьевых горах в Москве, Трамвай желаний в Евпатории и смотровая площадка на горе Ахун в Сочи, все эти места набрали по 15% голосов. Тройку замкнул памятник "Собачкина столица" в Краснодаре (11%).

Также в День всех влюбленных петербуржцы сдадут кровь.

Фото: pixabay

