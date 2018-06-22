В День всех влюбленных петербуржцы сдадут кровь

Доноры получат шоколадные сердечки от Бюро сладкой архитектуры Rubiscookies и валентинки от пациентов Детской клинической больницы № 5 имени Н. Ф. Филатова.

В День всех влюбленных в Петербурге состоится акция "Поделись кровью - поделись любовью". "Фонд Доноров" приглашает петербуржцев стать донорами и поделиться самыми теплыми чувствами с пациентами городских больниц. Об этом сообщает пресс-служба Фонда доноров.



Все, кто пожелает, может сдать кровь в отделениях переливания ПСПбГМУ им. Павлова (с 8:30 до 12:00), Городской больницы № 122 им. Л. Г. Соколова (с 9:00 до 12:00) и на станции переливания крови НМИЦ им. В.А. Алмазова (с 9:00 до 12:30). Также, по желанию, можно внести данные в регистр потенциальных доноров костного мозга. Такая акция проходит уже второй год подряд.

В больницах, куда мы зовем горожан, доноров очень ждут, особенно доноров с группами крови отрицательных резусов. Поэтому мы приглашаем всех неравнодушных присоединиться и поделиться любовью, добрыми эмоциями и позитивом с теми, кто в этом нуждается прямо сейчас. Нина Шахунова, руководитель проекта "Фонд Доноров"

В этот день в ПСПбГМУ им. Павлова поддержать акцию приедут музыканты питерской рок-группы ИВА НОВА. Доноры получат шоколадные сердечки от Бюро сладкой архитектуры Rubiscookies и валентинки от пациентов Детской клинической больницы № 5 имени Н. Ф. Филатова.

Фото: Фонд Доноров











