Из 11 сбежавших преступников полиция смогла поймать пятерых.

Побег через подкоп из тюрьмы в Бразилии попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал местный портал G1 Globo. По данным журналистов, камеры наблюдения засекли момент, когда 11 осужденных преступников смогли выбраться из сделанного им тоннеля вне территории места заключения. Инцидент произошел в городе Пато Бранко.

Известно, что мужчины смогли покинуть территорию за две минуты. Они помогали друг другу вылазить из узкого прохода. Полиция региона отметила, что пятерых сбежавших уже удалось поймать. Также обнаружен подозреваемый, который помогал организовать заключенным побег. На кадрах с ролика видно, что мужчины одеты не в униформу, а обычные вещи. Предположительно, они могли иметь с собой сменные вещи. Также отмечается, что преступники покинули место при помощи автомобиля.

Данный побег стал для тюрьмы вторым за последнее время. В августе из стен учреждения смогли сбежать 16 заключенных.

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Видео: G1