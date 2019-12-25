Гонки прошли на "Сочи Автодроме".

Победителем Гран-при "Формулы-1" в Сочи стал Льюис Хэмилтон. Британец представлял в рамках международного турнира команду "Мерседес". Для соревнования российский этап стал 15-ым по счету в текущем сезоне. Мероприятие состоялось под открытым небом на "Сочи Автодроме" 26 сентября.

Напомним, что соревновательные дни до финала проходили под дождем. Первая, вторая и третья "Формула" впервые состоялись за время пандемии в рамках одного Гран-при. Известно, что российские спортсмены не имели возможности выступать под национальными флагами. Гимны РФ не звучал на церемонии открытия этапа гонок. Это произошло из-за постановления Спортивного арбитражного суда в отношении российского спорта.

Ферстаппен выиграл гонку "Формулы-1" в Австрии.

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