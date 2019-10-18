По факту смертельной аварии в Кировском районе возбудили уголовное дело

В аварии из-за пьяного водителя погибли два пенсионера.

Рано утром 18 октября произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. По факту ДТП ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД). Решается вопрос о привлечении водителя автомобиля "Форд" в качестве подозреваемого. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным МВД, около пяти часов утра на пересечении улицы Зины Портновой и Ленинского проспекта автомобиль "Форд Фокус" поехал на красный сигнал светофора и столкнулся с ВАЗ, который после удара выехал на тротуар и врезался в опору электроосвещения. В результате ДТП 60-летняя женщина-пассажир "ВАЗ" скончалась на месте, 67-летний водитель "ВАЗ" скончался в больнице.

Предполагаемый виновник аварии, 25-летний водитель автомашины "Форд", по результатам экспертизы оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее на проспекте Чернышевского дорогу не поделили "Мерседес" и "БМВ".

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области