На проспекте Чернышевского дорогу не поделили "Мерседес" и "БМВ"

Mercedes не пропустил BMW.

Утром в Центральном районе Петербурга произошло ДТП с участием двух немецких автомобилей, в результате которого один из автомобилей вынесло на тротуар. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

ДТП произошло на пересечении проспекта Чернышевского и Шпалерной улицы. По словам прохожих, Mercedes поворачивал налево в сторону набережной и не пропустил BMW, который ехал по Шпалерной в сторону Литейного.

Из-за столкновения BMW вылетел на тротуар и врезался в ограждение. Вэтот момент там не было пешеходов.

Ранее Volkswagen Polo загорелся после ДТП на Обводном канале.

Видео: Piter.TV