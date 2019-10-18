На проспекте Чернышевского дорогу не поделили "Мерседес" и "БМВ"

Утром в Центральном районе Петербурга произошло ДТП с участием двух немецких автомобилей, в результате которого один из автомобилей вынесло на тротуар. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
ДТП произошло на пересечении проспекта Чернышевского и Шпалерной улицы. По словам прохожих, Mercedes поворачивал налево в сторону набережной и не пропустил BMW, который ехал по Шпалерной в сторону Литейного.
Из-за столкновения BMW вылетел на тротуар и врезался в ограждение. Вэтот момент там не было пешеходов.
Ранее Volkswagen Polo загорелся после ДТП на Обводном канале.
Видео: Piter.TV
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