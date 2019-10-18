  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:36
74
nastya960
Код вставки плеера

На проспекте Чернышевского дорогу не поделили "Мерседес" и "БМВ"

0 0

Mercedes не пропустил BMW.

Утром в Центральном районе Петербурга произошло ДТП с участием двух немецких автомобилей, в результате которого один из автомобилей вынесло на тротуар. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

ДТП произошло на пересечении проспекта Чернышевского и Шпалерной улицы. По словам прохожих, Mercedes поворачивал налево в сторону набережной и не пропустил BMW, который ехал по Шпалерной в сторону Литейного.

Из-за столкновения BMW  вылетел на тротуар и врезался в ограждение. Вэтот момент там не было пешеходов.

Ранее Volkswagen Polo загорелся после ДТП на Обводном канале.

Видео: Piter.TV

Теги: бмв, мерседес, чернышевского дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии