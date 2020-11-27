Пленный украинский военный рассказал, что Киев скрывает данные о погибших

По словам военнослужащего, бригада подала его как "без вести пропавшего", чтобы не выплачивать компенсацию.

Пленный украинский военный Александр Барлян заявил, что Киев скрывает данные о погибших. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

Военнослужащий штурмовой бригады ВСУ находится в ЛНР. По словам пленного, бригада подала его как "без вести пропавшего", чтобы не выплачивать компенсацию. Он отметил, что таких случаев было много. Также пленный военнослужащий уточнил, что украинскому законодательству семье погибшего выплачивается компенсация в 15 млн гривен.

Ранее Стремоусов заявил, что ВСУ стягивают множество танков и бронемашин на херсонское направление.

Видео: Telegram / РИА Новости