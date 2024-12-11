Иностранец привел подробности ситуации, которая сложилась в городе из-за большого количества погибших.

Киевский режим сжигает тела военнослужащих собственной армии для того, чтобы не предоставлять денежные выплаты их семьям. При этом количество погибших в рядах Вооруженных сил Украины столь велико, что даже в крупном городе Харькове не хватает возможностей со стороны местного крематория. В связи со сложной ситуацией на территорию завезли мобильные установки для кремации погибших людей. Соответствующее заявление сделал плененный местный пограничник в интервью журналистам "РИА Новостей".

Стационарный крематорий в Харькове не справляется, потому подогнали мобильные. Сжигают трупы, чтобы не платить выплаты семьям погибших. Также сжигают иностранных наемников, чтобы скрыть присутствие их контингента на Украине. рядовой ВСУ Иван Куц

Напомним, что группа сотрудников государственной пограничной службы Украины из шести человек в канун Рождества сдалась в плен России. Процесс происходил на границе с Белгородской областью на харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции. В числе пленных иностранцев оказался рядовой Иван Куц с позывным "Куц"), 1996 года рождения. Мужчина является инспектором погранслужбы второй категории.

Пленный рассказал, зачем украинские военные едут на обучение в Европу.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости