Пленный солдат ВСУ рассказал, что на Украине обманывают военнослужащих

Он призвал своих сослуживцев одуматься.

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что в его стране обманывают военнослужащих. Его слова приводит пресс-служба Минобороны России.

Украинский военнослужащий заявил, что командиры рассказывали бойца о жестокости российских солдат. Он назвал эти заявления враньем, добавив, что в плену к нему хорошо относились и не применяли насильственных действий. Солдат призвал сослуживцев одуматься.

Ранее Косачев заявил, что на Украине обнаружены подозрительные следы деятельности Международного Красного Креста.

Видео: Минобороны России