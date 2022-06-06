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Пленный солдат ВСУ рассказал, что на Украине обманывают военнослужащих

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Он призвал своих сослуживцев одуматься.

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что в его стране обманывают военнослужащих. Его слова приводит пресс-служба Минобороны России.

Украинский военнослужащий заявил, что командиры рассказывали бойца о жестокости российских солдат. Он назвал эти заявления враньем, добавив, что в плену к нему хорошо относились и не применяли насильственных действий. Солдат призвал сослуживцев одуматься.

Ранее Косачев заявил, что на Украине обнаружены подозрительные следы деятельности Международного Красного Креста.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы украины, обман, пленный, солдат
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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