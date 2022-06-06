Пленный солдат ВСУ рассказал, что на Украине обманывают военнослужащих

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что в его стране обманывают военнослужащих. Его слова приводит пресс-служба Минобороны России.
Украинский военнослужащий заявил, что командиры рассказывали бойца о жестокости российских солдат. Он назвал эти заявления враньем, добавив, что в плену к нему хорошо относились и не применяли насильственных действий. Солдат призвал сослуживцев одуматься.
Ранее Косачев заявил, что на Украине обнаружены подозрительные следы деятельности Международного Красного Креста.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все