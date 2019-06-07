ФБР задержало мужчину, пытавшегося взорвать Таймс-сквер

Злоумышленника выдал информатор.

В Нью-Йорке задержали мужчину, который собирался устроить взрыв на Таймс-сквер. Телеканал ABC сообщает, что арестованный хотел приобрести несколько гранат.

Известно, что о намерениях мужчины рассказал информатор ФБР. Его возраст, имя и национальность не разглашается в интересах следствия. По предварительным данным, он не связан с какой-либо террористической группировкой.

Сообщается, что уже в пятницу задержанному могут вынести приговор. Это уже далеко не первый аналогичный инцидент. В 2018 году Абдулрахмана Аль Бахназави приговорили к 40 годам лишения свободы за попытку привести в действие взрывное устройство на главной площади Нью-Йорка. В 2017 году другой злоумышленник въехал на автомобиле в толпу людей. В результате происшествия погиб один человек и еще 20 пострадали.

Видео: Expedia