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ФБР задержало мужчину, пытавшегося взорвать Таймс-сквер

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Злоумышленника выдал информатор.

В Нью-Йорке задержали мужчину, который собирался устроить взрыв на Таймс-сквер.  Телеканал ABC сообщает, что арестованный хотел приобрести несколько гранат.

Известно, что о намерениях мужчины рассказал информатор ФБР. Его возраст, имя и национальность не разглашается в интересах следствия. По предварительным данным, он не связан с какой-либо террористической группировкой.

Сообщается, что уже в пятницу задержанному могут вынести приговор. Это уже далеко не первый аналогичный инцидент. В 2018 году Абдулрахмана Аль Бахназави приговорили к 40 годам лишения свободы за попытку привести в действие взрывное устройство на главной площади Нью-Йорка. В 2017 году другой злоумышленник въехал на автомобиле в толпу людей. В результате происшествия погиб один человек и еще 20 пострадали.

Видео: Expedia

Теги: таймс-сквер, теракт, терроризм
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия, Терроризм, Тема дня,

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