Минфин приветствует инициативу безвозмездной передачи дезинфицирующих средств со стороны пивоваров.

Пивоварам временно разрешат производить антисептики. Об этом журналистам рассказал статс-секретарь заместителя министра финансов Алексей Сазанов. По данным чиновника, в Минфине готовят законопроект, который на определенный период времени позволит пивоварам изготавливать спиртосодержащие антисептики на некоммерческой основе.

В текущей ситуации инициативу о дополнительном производстве антисептиков для безвозмездной передачи можно только приветствовать прокомментировал Алексей Сазанов

Производителям придется получить специальное разрешение. Документ будет предоставлять возможность изготавливать определенный объем дезинфицирующих средств. Его выдадут тем компаниям, которые имеют оборудование с автоматическими счетчиками измерения объема готовой продукции. Для получения разрешения пивовары не будут выплачивать государственную пошлину.

В Минфине напомнили, что спиртосодержащие антисептики можно производить из спиртосодержащих отходов производства безалкогольного пива. В качестве основы также подойдет этиловый спирт, необходимый пивоварам для технических задач.

В России зафиксировано снижение продаж антисептиков.