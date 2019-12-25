В Петербурге на 110% подскочил спрос на антисептики и маски

Это связано с увеличением заболеваемости COVID-19 и рекомендациями властей использовать СИЗ в общественных местах.

В России вновь отмечается рост спроса на одноразовые маски и кожные антисептики – впервые в 2022 году. В Петербург спрос повысился на 110%. Об этом сообщил онлайн-ретейлер Wildberries.

Согласно результатам исследования, за две недели (с 11 по 24 июля) в России спрос на маски увеличился вдвое (на 109%) по сравнению с аналогичным периодом в июне. Это связано с увеличением заболеваемости COVID-19 и рекомендациями властей использовать СИЗ в общественных местах.

Самый высокий спрос на маски зафиксирован в Калужской (267%), Астраханской (218 %), Курской областях (209%), Москве (198%).

Также за две недели на треть вырос спрос на кожные антисептики.

В воскресенье, 24 июля, в Петербурге COVID-19 официально заболел 781 человек.

Фото: Piter.tv