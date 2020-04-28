В России зафиксировано снижение продаж антисептиков. Об этом пишет RT со ссылкой на фискальные данные компании "Такском".
Отмечается, что в период с 30 марта по 5 апреля продажи антисептиков упали на 62% по сравнению с аналогичным периодом в марте.
При этом средняя цена на антисептики выросла на 23% по сравнению с апрелем 2019 года и составляет 493 рубля.
На 58% упали и продажи санитайзеров для рук, средняя стоимость которых также увеличилась в полтора раза и теперь составляет 274 рубля.
Однако аналитики констатируют, что по сравнению с апрелем 2019 года продажи санитайзеров и антисептиков увеличились почти в четыре раза.
Ранее Роспотребнадзор рассказал, какой антисептик эффективен.
Видео: Youtube/ Доктор Комаровский
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