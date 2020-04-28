Средняя цена на антисептики выросла на 23%.

В России зафиксировано снижение продаж антисептиков. Об этом пишет RT со ссылкой на фискальные данные компании "Такском".

Отмечается, что в период с 30 марта по 5 апреля продажи антисептиков упали на 62% по сравнению с аналогичным периодом в марте.

При этом средняя цена на антисептики выросла на 23% по сравнению с апрелем 2019 года и составляет 493 рубля.

На 58% упали и продажи санитайзеров для рук, средняя стоимость которых также увеличилась в полтора раза и теперь составляет 274 рубля.

Однако аналитики констатируют, что по сравнению с апрелем 2019 года продажи санитайзеров и антисептиков увеличились почти в четыре раза.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, какой антисептик эффективен.

Видео: Youtube/ Доктор Комаровский