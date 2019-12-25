РФ совсем перестала закупать противокоронавирусную продукцию в других странах.

В Минпромторге сообщили о максимальных объемах производства масок — они достигли 14 миллионов в сутки. Об этом рассказал первый замглавы ведомства Сергей Цыб на совещании с президентом по санитарно-эпидемиологической ситуации.

При этом, по его словам, данные мощности используются сейчас только на 70-80%. Помимо миллионов масок в России каждые сутки производят 530 тысяч респираторов, 200 тысяч защитных костюмов, 115 тысяч пар перчаток, 50 тысяч защитных очков, 380 тысяч литров антисептиков.

Цыб рассказал, что РФ совсем перестала закупать противокоронавирусную продукцию в других странах. Российские предприятия закрывают спрос на внутреннем рынке, остаются даже запасы. При этом производства РФ отправляют часть продукции на экспорт или в виде гуманитарной помощи.

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