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В России планируют ввести алкозамки для автомобилей
Сегодня, 9:35
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matveyvn

В России планируют ввести алкозамки для автомобилей

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В РФ их вводили для школьных автобусов Татарстане и Ивановской области.

В России планируют ввести алкозамки для автомобилей. Массовую концепцию до конца года планирует разработать Минпромторг. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания в ведомстве.

Известно, что алкозамки блокируют зажигание в автомобиле, если датчики реагируют на запах алкоголя в салоне. Их использовали в конце 90-х в Швеции. Сейчас их применение распространено во многих странах.

В РФ их вводили для школьных автобусов Татарстане и Ивановской области — это было пилотным проектом. После депутаты обсуждали их узаконивание, но этого не произошло.

Ранее мы писали, что пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям.

Теги: автомобили, алкозамки, пдд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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