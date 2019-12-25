Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям

В данный момент ввезти пульты дистанционного управления нельзя ни на акцизной таможне, ни на обычной.

Пульты дистанционного управление для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям. Приборы попали в акцизную категорию товаров, хотя на самом деле акцизами не облагаются. Правовая коллизия осложняет поставки пультов, а также поставки телевизоров отечественного производства. Об этом пишет газета "Ведомости".

О проблеме рассказали в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей, которая уже направила письмо главе Минфина Антону Силуанову. В ведомстве письмо получили.

В данный момент ввезти пульты дистанционного управления нельзя ни на акцизной таможне, ни на обычной. Причина сложностей в приказе Минфина, который вступил в силу 2 июля. В нём прописан новый порядок оформления подакцизных товаров только на акцизной таможне. Оформляться они должны строго по кодам товарной номенклатуры ВЭДа.

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