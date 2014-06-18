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Питон укусил в висок и едва не задушил позировавшего с ним змеелова

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Женщина обнаружила у себя в саду огромного питона и вызвала змеелова.

В австралийском населенном пункте Мортон-Бэй ромбический питон укусил поймавшего его змеелова. Об этом сообщил портал Tag 24.

Женщина обнаружила у себя в саду огромного питона и вызвала змеелова. Мужчина приехал с оператором, который снимал его действия для YouTube-канала. Австралиец нашел змею в кустах и схватил ее за голову. Затем змеелов вытянул пресмыкающееся, посадил себе на плечи и осторожно прошел во двор дома. Неожиданно питон начал обвиваться вокруг его шеи, а затем укусил в висок мужчину.

Змеелов понял, что переборщил с позированием, забрал питона и уехал. Он выпустил питона в дикую природу.

Ранее на Piter.TV: В Кении разъяренный бегемот погнался за лодкой и попал на видео.

Видео: Youtube/JC"s Catch And Release

Теги: австралия, змея, питон
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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