Пиотровский сообщил о приостановке реставрации Триумфальной арки в Пальмире

Работа в рамках российско-сирийского проекта приостановлена из-за ситуации в Сирии.

Работа над российско-сирийским проектом по восстановлению Триумфальной арки в Пальмире временно приостановлена. Об этом заявил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на пресс-конференции в рамках Дней Эрмитажа.

По словам Пиотровского, проект, одобренный ЮНЕСКО, несмотря на сложные политические отношения между Россией и Сирией, уже частично реализован: созданы компьютерные модели арки, начата подготовка площадки для реставрации, определен карьер для добычи камня. Однако недавние бомбардировки района Пальмиры вынудили приостановить все работы, пишет ТАСС.

Триумфальная арка была разрушена боевиками запрещенной в России террористической группировки в мае 2015 года. Несмотря на значительные повреждения, российские и сирийские специалисты провели масштабную подготовительную работу: разобрали завалы, создали 3D-модель арки, провели археологические исследования. По оценкам экспертов, сохранилось около 40% оригинальных камней, которые вместе с найденными фрагментами будут использованы при реставрации. Утраченные элементы будут воссозданы из аналогичного мраморизованного известняка.

Восстановление арки, являющейся частью исторической Пальмиры — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, будет продолжено после стабилизации ситуации в регионе. Сейчас проект приостановлен, но готовность к возобновлению работ сохраняется.

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Фото: ВКонтакте / Институт истории материальной культуры РАН