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Пилоты сняли на видео посадку самолета при нулевой видимости

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Сообщается, что видео было снято в условиях плотного тумана.

В сети опубликовано видео, которое было снято на днях в аэропорту Минска.

Пилоты самолета сняли видео посадки в условиях нулевой видимости из-за тумана. На опубликованных кадрах из кабины пилотов видно, что самолет входит при посадке в плотный густой туман. Для высококлассных пилотов это не представляет никакой трудности и напряженности. Они прекрасно справляются с посадкой, выполняя маневры по приборам. 

К слову сказать, что для профессионалов такой туман не вызывает никакой сложности: выше области тумана видимость хорошая, а завершить маневр посадки по приборам обычное дело.

Ранее мы опубликовали видео из центра Киева, где блондинка в розовом пальто изрубила "Порше" топором.

Видео: Youtube/АВИАЦИОННЫЕ НОВОСТИ 24

Теги: видео , минск , момент видео , посадка самолета
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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