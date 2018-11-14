Видео из Киева: Блондинка в розовом порубила "Порше" топором

Очевидцы сняли на видео инцидент и опубликовали в сети.

В центре Киева прохожие стали свидетелями необычного инцидента - блондинка изуродовала дорогой автомобиль.

Инцидент произошел практически в самом центе Киева, на улице Шота Руставели. Блондинка в длинном розовом пальто подошла к белому "Порше" с открытым верхом. Из баллончика с черной краской нанесла оскорбительную надпись на правой стороне автомобиля. Затем взяла топор и начала рубить капот авто. После чего опять что-то написала баллончиком на капоте, а затем снова взялась за топор и разбила им лобовое стекло. После чего села в ожидающую ее серую иномарку и уехала с места происшествия.

Все это происходило среди дня на глазах у многочисленных очевидцев, которые снимали происходящее на телефоны. Реакция владельца машины неизвестна.

Видео: HUE